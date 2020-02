GonfiaLaRete - Raiola arriva in città: incontrerà il Napoli per decidere il futuro di Lozano

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli-Barcellona fermerà una città. L’occasione giusta per un salto in città anche per il super agente Mino Raiola, come racconta Si Gonfia La Rete.

"Il procuratore di Insigne, Lozano e Manolas arriverà in città nel corso della prossima settimana, forse già in tempo per Napoli-Barcellona, per salutare i suoi assistiti, assistere eventualmente alla partita e soprattutto per discutere con il club del momento di Lozano.

Il messicano non rientra nei piani di Gattuso e sta soffrendo molto la situazione, in questo momento il super agente sta consigliando al messicano di mantenere la calma e aspettare il proprio momento senza farsi prendere dalla frustrazione.

Per Raiola sarà l’occasione giusta per incontrare il Napoli e chiedere un po’ di spiegazioni su cosa non abbia funzionato finora, al fine di consigliare al messicano quale possa essere la ricetta giusta per invertire la tendenza e dare una scossa al suo periodo buio"