Ultim'ora Sky - Gollini è già a Napoli: in corso le visite mediche, dopo la firma!

Calciomercato SSC Napoli - Pierluigi Gollini è di fatto il nuovo portiere del Napoli. Sta svolgendo infatti svolgendo in Campania le visite mediche con il club azzurro (presumibilmente proprio alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno). Poi la firma sul contratto: è il nuovo portiere degli azzurri, il nuovo vice Meret.

Lo scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolge i due secondi portieri Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini è da considerarsi quindi ormai concluso: per i due portieri è infatti oggi il momento delle visite mediche. Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto. Con il riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Visite mediche per Gollini col Napoli in corso

Pierluigi Gollini sta svolgendo adesso le visite mediche a Napoli prima della firma con il club campano, come svelato da Gianluca Di Marzio. Presumibilmente la sede delle visite è la clinica Pineta Grande di Castel Volturno:

"Ultimato l'iter dei controlli medici, sia Sirigu che Gollini firmeranno il contratto con il nuovo club tra stasera e domani mattina".