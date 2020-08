Giuntoli valuta tre sostituti per Ghoulam: per Karbownik bastano meno di 10mln, ballano altre due piste

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è impegnato su più fronti per garantirsi il tesoretto preventivato di 150 milioni e reinvestirli su giovani di prospettiva. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Per la fascia sinistra, il ds segue tre giocatori, stranieri per la sostituzione di Ghoulam. Reguilon (23 anni) del Real Madrid, per esempio, ma le richieste di Florentino Perez hanno consigliato al Napoli di prendere in considerazione anche l’alternativa Karbownik (19) del Legia Varsavia: per ingaggiarlo bastano 7 milioni . Pare questa la soluzione più probabile anche se Brekalo (22) del Wolfsburg piace"