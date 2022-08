Giuntoli ha chiuso un altro colpo, De Laurentiis pronto a dare l'ok definitivo da Rivisondoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha messo in piedi un vero e proprio quartier generale nell’hotel di Rivisondoli che ospita il ritiro del club. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Da lì muove le fila del mercato azzurro, come racconta il quotidiano:

"Come sempre accade, viene apparecchiato dal d.s. Giuntoli per poi ricevere l’ok definitivo da parte del presidente. Così il direttore sportivo ha praticamente portato in tavola un piatto succulento: l’accordo con Giacomo Raspadori per un quinquennale a partire da 2,4 milioni di euro e una base d’intesa con il Sassuolo (sui 30 milioni). Adesso, però, la palla passa a De Laurentiis e a Giovanni Carnevali, plenipotenziario del club neroverde"