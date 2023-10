Calciomercato - Si giocava Inter-Benfica ma allo stadio c’era anche Cristiano Giuntoli, neo Ds della Juventus, e non per osservare i nerazzurri che conosce molto bene.

Perché Giuntoli era a San Siro per Inter-Benfica

Come svela piuttosto Tuttomercatoweb, l’ex dirigente si è recato a San Siro per vedere due talenti del club lusitano: Orkun Kocku, cresciuto giovanili del Feyenoord, e Joao Neves di 19 anni. Caratteristiche diverse ma entrambi utili per rinforzare il centrocampo e sostituire potenzialmente Paul Pogba.