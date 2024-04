Giovanni Manna "è geniale": il doppio colpo che gli svoltò la carriera

Calciomercato Napoli - Sembrano non esserci più dubbi, Giovanni Manna diventerà in estate il nuovo direttore sportivo della SSC Napoli. Il dirigente, attualmente alla Juventus col ruolo di Head of 1st Team, è stato uno dei principali artefici dell'exploit della Juventus Next Gen (a capo dell'U23 dal 2020 al 2023).

Ma la sua carriera da dirigente è stata segnata dall'avventura al Lugano: da team manager nella stagione 2015/16 a responsabile tecnico (16/17 e 17/18), fino a diventarne direttore sportivo per l'annata 2018/2019. Prima di quella stagione, fu responsabile tecnico perché "La figura del direttore sportivo al Lugano non c’era, il mercato lo faceva il presidente", racconta lo stesso Manna.

Giovanni Manna, dal Lugano al Napoli

Dal Lugano a nuovo ds della SSC Napoli. Con un doppio colpo che gli ha segnato la carriera ai tempi della Svizzera. A raccontarlo è Paolo Tramezzani, che è stato allenatore del Lugano ai tempi in cui c'era Giovanni Manna come dirigente:

"A gennaio mi regalò un doppio colpo di mercato: un attaccante: Sadiku, ma il colpo straordinario lo fece a marzo. Quattro difensori s’infortunarono e secondo le regole Manna avrebbe potuto prendere soltanto un under 21 svizzero: e così s’inventò Cömert, un anno fa al Valencia e oggi al Nantes, all’epoca under 19 del Basilea. Un colpaccio. E filammo dritti in Europa".

Sadiku, Manna e Comert

Armando Sadiku, attaccante albanese, segnò 9 gol in 16 partite, arrivando a gennaio. Comert, arrivando a marzo, raccolse 12 presenze fino a giugno. E sempre Paolo Tramezzani, conferma quanto quel doppio colpo fu geniale: