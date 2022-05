Ghoulam-Napoli, sarà addio: l'algerino valuta diverse offerte, c'è anche un club italiano

Notizie Napoli calcio. Ghoulam lascerà Napoli a fine stagione. Il contratto del terzino algerino è in scadenza e non verrà rinnovato dal club di De Laurentiis.

Termina così la sua avventura azzurra, costellata da un inizio dirompente che lasciava intravedere un giocatore tra i migliori nel ruolo, ed uno sviluppo sfortunato con una serie di infortuni che gli hanno inevitabilmente segnato la carriera.

Con l'avventura a Napoli ormai al capolinea, Ghoulam ed il suo agente Mendes si stanno guardando intorno per cercare una nuova squadre. Ecco quanto riportato in tal senso da Il Mattino:

In Italia gli estimatori non mancano e infatti un'offerta è già arrivata alla porta del suo agente Jorge Mendes, ma non è certamente l'unica. Sì, perché il manager portoghese sta lavorando già da mesi sul futuro di Ghoulam. All'estero, infatti, ci sono diversi club che sono pronti a fiondarsi sull'algerino, tanto più che si tratta di un giocatore di 31 anni che si può prendere a parametro zero.