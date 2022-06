Gazzetta.it - Le offerte per gli scontenti Demme e Politano latitano, niente plusvalenze

Servono cessioni in questo momento in casa Napoli, così come affermato dal portale Gazzetta.it. Ci sono difficoltà da superare ed offerte che non arrivano

Cessioni Napoli

Gli innesti di Kravatskhelia ed Olivera hanno tappato le falle in organico e lasciano intravedere anche la prospettiva di un organico rivisitato un modo intelligente, adesso però per mettere mano a nuovi acquisti - specie dopo il riscatto di Anguissa a 15 milioni - servono cessioni che possano liberare posti in lista e nel contempo finanziare nuovi acquisti. Insomma, serve cedere e magari realizzare pure qualche plusvalenza anche se le offerte per gli scontenti Politano e Demme latitano.

