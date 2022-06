Gazzetta.it - L'Anversa di Van Bommel e Overmars hanno formulata la proposta a Mertens

Il futuro di Dries Mertens è ancora in bilico in attesa che accada qualcosa prima del 30 giugno, data di scadenza del contratto col Napoli. Il portale di Gazzetta.it tiene viva l'opzione di un ritorno in Belgio.

Calciomercato Napoli

Dries non ha fretta ma sa anche che per farsi trovare pronto agli appuntamenti che lo attendono ha bisogno di serenità. Un aspetto sul quale punta forte l’Anversa di mister Mark van Boommel e del ds Overmars che una proposta a Mertens l’ha formulata con l’obiettivo di riportarlo in patria. Una opzione che potrebbe prendere quota dopo il 30 giugno perché in grado di sintetizzare le esigenze familiari con quelle professionali

