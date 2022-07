Gazzetta su Spalletti: capisce le difficoltà della società e per difenderla ha zittito un tifoso ipercritico

La pazienza dell’artigiano. E anche la voglia di divertirsi con un mestiere che gli piace sempre tantissimo. Questo è l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Passare la giornata sul prato a insegnare calcio ai suoi ragazzi è per Mastro Luciano il modo per stemperare le pressioni esterne:

"Capisce le difficoltà della società e per difenderla sabato scorso dal palco in piazza, mentre si presentava la squadra, ha zittito un tifoso ipercritico. Ma al di là delle risposte a parole sa che le uniche che contano per gli appassionati, sono quelle sul campo"