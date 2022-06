Gazzetta su Osimhen: un altro dubbio a turbare i napoletani, le sue parole un segnale

Un altro dubbio a turbare l’estate dei tifosi napoletani, che ancora devono metabolizzare l’addio di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Questo l'incipit del focus della Gazzetta dello Sport sull'attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Presto potrebbero immaginare un Napoli senza Victor Osimhen al centro dell’attacco:

"Le parole dette dal nigeriano in nazionale prima di andare in vacanza sembrano un segnale ben preciso. Come dire: tu club mi ritieni cedibile a 100 milioni di euro? E allora io dico che «So che mi vogliono in Inghilterra e Spagna. Non conosco il mio futuro, tutto può succedere...». Quasi che il centravanti stavolta non voglia smarcarsi da un difensore ma dal Napoli. Impressioni. Che il tempo potrà confermare o smentire"