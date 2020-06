Gazzetta su Milik: si parla di un accordo di massima con la Juve. Il Napoli preferirebbe la pista estera

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik: "I bene informati danno la Juventus per favorita, con l’agente David Pantak che avrebbe un accordo di massima per un ingaggio di circa 5 milioni netti a stagione. Al tempo stesso il procuratore in casa Napoli mantiene rapporti cordiali e nei giorni scorsi si è incontrato col direttore sportivo Cristiano Giuntoli e anche con l’allenatore Rino Gattuso. Il club azzurro ha più volte ribadito che se entro la fine della stagione non ci sarà accordo sul prolungamento, il giocatore sarà ceduto. Per questo la Juventus non si è mai palesata con la società e attende di capire l’evoluzione della situazione. Intanto oltre alla Roma, dalla Spagna, Atletico Madrid, e dall’Inghilterra - Tottenham e Newcastle, ci sono interessamenti per il polacco che convincono il Napoli di poter essere in una condizione di forza per non “cedere” ai rivali juventini".