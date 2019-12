Gazzetta su Fabian: nessuna discussione sul rinnovo col Napoli, da parte del giocatore non arrivano segnali positivi

Calciomercato Napoli - E’ dall’inizio della stagione che Real Madrid e Barcellona stanno seguendo il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Florentino Perez sta lavorando all’investimento con maggiore convinzione. Per il momento, nella sede della Filmauro, non è arrivata nessuna offerta, ma dalla Spagna fanno sapere che a gennaio qualcosa inizierà a muoversi. Un ritorno sarebbe molto gradito al giovane Fabian: la discussione sul rinnovo fin qui non è stata nemmeno avviata, perché da parte del giocatore non arrivano segnali positivi in questo senso. Il contratto di Fabian Ruiz scadrà a giugno 2023 e entro la prossima estate dovrebbe essere in qualche modo rinnovato. Attualmente, il centrocampista guadagna 1,5 milioni a stagione"