L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul calciomercato in casa Napoli: "Carlo Ancelotti, partendo in vacanza per il Canada, ha strappato la promessa di un colpo importante in attacco al suo presidente. Vedremo, intanto Cristiano Giuntoli è quanto mai attivo su ogni fronte, in entrata e soprattutto in uscita".