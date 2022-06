Gazzetta - Spalletti ha finalmente una ragione per sorridere, c'entra Osimhen

Ha fatto scalpore a Napoli l’ultima intervista di Gonzalo Higuain, attaccante tanto quanto Victor Osimhen che ne ha preso il posto al centro del reparto offensivo del club azzurro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il trasferimento alla Juve avvenne anche perché il mercato degli attaccanti quell’anno finì con il ristagnare “costringendo” i bianconeri a fiondarsi sul Pipita dopo aver perso Morata:

"Stavolta, invece, il club azzurro finirà per trattenere il suo centravanti, Victor Osimhen, per un motivo diverso: tutte le grandi squadre d’Europa che dovevano prendere un attaccante lo hanno già fatto (e se Lewandowski andrà al Barcellona il giro sarà completo). Di conseguenza, non fioccheranno offerte per il nigeriano tali da far girare la testa a De Laurentiis e dunque Spalletti ha finalmente una ragione per sorridere"