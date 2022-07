Calciomercato Napoli - Riccardo Orsolini è pronto a lasciare il Bologna, Napoli e Sassuolo ci pensano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane esterno d'attacco ha diverse richieste. Per Orsolini potrebbero aprirsi le porte di Sassuolo e Napoli nel caso in cui Berardi e Politano verranno ceduti.