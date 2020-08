Gazzetta - Se il Napoli non vende in fretta Koulibaly, rischia di perdere Gabriel: la tempistica non aiuta Giuntoli

Calciomercato Napoli - Sulle pagine di Gazzetta, Alfredo Pedullà scrive del futuro di Kalidou Koulibaly: "Ora si viaggia su 70 milioni (più bonus), come vorrebbe il Napoli. E su poco più di 60, facciamo 63, come vorrebbe il Manchester City che ha presentato un’offerta tramite Fali Ramadani, l’uomo che da agente di campioni si traveste spesso da intermediario ispirato. Non bastano, ancora. Ma è intanto una bella rincorsa, da seguire, tenendo conto dei rapporti tra i club. Più si allungheranno i tempi del trasferimento di KK, più su Gabriel potrà piombare la concorrenza (l’Everton ci sta già provando). E’ una partita apertissima"