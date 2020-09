Gazzetta - Salta lo scambio Milik-Under! Il Napoli non più interessato al turco chiede 35 milioni cash: la Roma toglie Dzeko dal mercato

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'infortunio di Zaniolo ha totalmente cambiato la strategia di mercato della Roma. Edin Dzeko da promesso sposo della Juve ora è stato tolto dal mercato. A tal riguardo spunta un indizio: il bosniaco ha già iscritto le sue figlie in una scuola della Capitale. Questo blocca l'affare Milik. Il Napoli ha fatto sapere alla Roma che non vuole più Under come contropartita e chiede 35 milioni cash per lasciare partire il polacco. Tale richiesta è stata considerata irricevibile dai giallorossi.