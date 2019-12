Gazzetta presenta Lobotka: per caratteristiche somiglia a Modric o Kross, non è un regista classico

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive che giocatore è Lobotka:

"Per caratteristiche, il centrocampista della nazionale slovacca, è molto più simile a Modric o Kross piuttosto che a un regista classico. Lobotka è bravo nel far girare la palla e nel prevedere il pressing degli avversari. Per questo motivo, spesso dopo aver avviato l’azione, va a spostarsi sugli esterni, dove ha la possibilità di liberarsi della marcatura stretta. Insomma, insieme alle qualità tecniche, il giocatore del Celta Vigo sa anche farsi valere nei contrasti, è uno che non si tira indietro quando si tratta di difendere e di usare il fisico"