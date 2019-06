Gazzetta - Napoli-Veretout, trattativa in chiusura: Giuntoli attende il delinearsi degli affari societari in casa Fiorentina

Jordan Veretout-Napoli, la trattativa è in fase di chiusura. Lo annuncia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea specifica come questo sia il colpo più avanzato del Napoli, anche se le trattative in piedi sono molteplici e con vari club. Al momento Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno definito sostanzialmente tutto, ma attendono che le cose in casa Viola si delinino meglio. Il caos societario con il club messo in vendita dai Della Valle sta portando via energie mentali e fisiche ai dirigenti di Firenze. Ecco perché in questo momento, nonostante ci siano i vari accordi, il Napoli sta attendendo che il club viola definisca gli aspetti societari.

