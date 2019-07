Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli lavora per un colpo a centrocampo. Giuntoli lo fa trattando e chiudendo sostanzialmente per Elmas dal Fenerbahce. Ma è anche vero che sta trattando Agustin Almendra da gennaio. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’interesse per lui potrebbe sfumare se arrivasse il macedone.

