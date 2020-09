Gazzetta su Milik: aspetta ancora la Juve, ma si sta convincendo sulla Roma. Tre aspetti lo stimolano ad accettare di più i giallorossi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik: "Le prossime ore saranno quelle decisive, perché l’intesa tra i due club è stata raggiunta e Milik si sta facendo convincere dall’ingaggio di 4,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni che gli è stato proposto dal club giallorosso. L’attaccante è stimolato anche dalla possibilità di avere quella continuità che non ha mai avuto a Napoli, vuoi per gli infortuni o per la crescita di Mertens nel ruolo di centravanti. La Roma è l’opportunità per rilanciarsi in modo da poter riconquistare pure il posto nella nazionale di Polonia"

"Lui è sempre lì, apparentemente tranquillo, in attesa che il telefono squilli, che la Juve lo chiami per portarlo in bianconero. Un’attesa vana, finora. E, probabilmente, resterà tale, perché Paratici sta trattando Luis Suarez e non disdegnerebbe se La Roma gli vendesse Edin Dzeko. Le giornate trascorrono, inesorabili, e certe questioni bisogna definirle per evitare che la stagioni cominci con ancora qualche grana da gestire".