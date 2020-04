Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come l'Inter stia cercando un attaccante per la prossima stagione. Tra i candidati spunta anche Dries Mertens che ancora non ha trovato l'accordo con il Napoli: "E allora, rimanendo tra gli svincolati, torna prepotente la candidatura di Dries Mertens, ancora lontano dal rinnovo col Napoli. L’Inter è alla finestra, ma qualora dovesse esserci rottura definitiva tra le parti è pronta ad affondare il colpo".