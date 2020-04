Gazzetta - Lozano blocca il colpo Azmoun dallo Zenit: il Napoli deve liberare un posto da extracomunitario

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul calciomercato del Napoli: "La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro e la sua abilità sotto rete ha colpito non poco il dirigente napoletano. Prima che il pallone rimanesse intrappolato nella rete del Covid 19, Giuntoli l’aveva fatto seguire dai suoi intermediari, ricevendone relazioni positive sulle sue qualità. C’è un problema, però, che costringerà il club ad allungare i tempi della trattativa: Azmoun è cittadino iraniano e, dunque, è un extracomunitario. Il Napoli, al momento, non ha posti disponibili e, allora, De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione la possibilità di cedere Hirving Lozano".