Gazzetta, Laudisa: "Manolas ha interesse affinchè il Napoli paghi la clausola: il motivo"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport.

"Il mercato è un pò fermo per tutte, l'estate però si promette sfavillante e le panchine hanno già riempito i nostri pensieri. Ora inizierà il mercato dei calciatori. La Roma entro il 30 giugno dovrà trovare una quadra e capire chi cedere prima. La stessa Juve ha in ballo una trattativa per Cancelo col Manchester City. Da sponda Roma ci dicono che non sono interessati ad uno scambio Mertens-Manolas, sono giorni di guerra psicologica per capire chi ha più forza. La società giallorossa vuole il denaro della clausola, che sarebbero 33 milioni perché il giocatore ha una percentuale anche sui 36 milioni della clausola. Evidente dunque che anche il calciatore ha interessa al fatto che ci sia il pagamento della clausola