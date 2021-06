Gazzetta - L’Atalanta ha definito l’acquisto di Musso, il portiere del Napoli Ospina era passato in secondo piano

Notizie Calcio - L’accelerata decisiva nelle ultime ore. L’Atalanta ha praticamente definito l’acquisto di Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Bisogna limare gli ultimi dettagli, ma l’affare da circa 20 milioni è in dirittura di arrivo. Musso si è convinto a dire sì alla Dea, il club sondava anche altre piste, pur mantenendo l’argentino come prima scelta a livello tecnico. Con l’ok definitivo del primo della lista, le altre candidature sono passate in secondo piano: da Ospina a Cragno e Perin. L’Atalanta ha pronto un contratto quadriennale a circa 1,3 milioni di euro a stagione"