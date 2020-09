Gazzetta - Karbownik aspetta un segnale dal Napoli per firmare! Contatti con Zielinski, ma se non esce Ghoulam non potrà trasferirsi

Ultime calcio Napoli -La cessione di Faouzi Ghoulam blocca il mercato degli esterni nel Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Giuntoli ne ha già bloccato il sostituto da diverse settimane. Si tratta di Michal Karbownik, 19 anni, esterno sinistro del Legia Varsavia. Col ragazzo è già stata trovata l’intesa, così come con il club polacco. Ma se non esce Ghoulam lui non potrà trasferirsi. Karbownik è a Varsavia che attende un segnale dal Napoli per precipitarsi a firmare e a mettersi a disposizione di Gattuso. Il terzino del Legia ha anche sentito più volte Piotr Zielinski, suo compagno nella Nazionale polacca che si è complimentato per la scelta fatta"