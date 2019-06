Gazzetta - James Rodriguez-Napoli, 'no' del Real Madrid al prestito secco: Florentino vuole 50 mln in due formule. Pronto un quinquennale

Calciomercato Napoli - James Rodriguez-Napoli, l’affare prende forma. Ancelotti in costante aggiornamento con Giuntoli e De Laurentiis dal Canada. Nel frattempo il ds del Napoli, come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è in continuo contatto con Jorge Mendes, agente di James Rodriguez. Il braccio destro di Aurelio De Laurentiis sta cercando la formula giusta per convincere il Real Madrid. Florentino Perez, riferisce la Rosea, ha già detto ‘no’ all’ipotesi di prestito con diritto di riscatto.

James Rodriguez al Napoli, il Real vuole 50 milioni

Ma con quale formula? Il numero uno dei Blancos è stato chiaro: prestito con obbligo di riscatto o cessione a titolo definitivo. Ma il cash dovrà essere di 50 milioni di euro o giù di lì.

James Rodriguez-Napoli, c’è il sì ad Ancelotti

De Laurentiis e Giuntoli in questo momento si stanno muovendo consapevolmente con il sì del ragazzo all’allenatore. Il tecnico, infatti, porta avanti i colloqui con il trequartista colombiano. Il contratto che gli verrebbe sottoposto sarebbe quinquennale ma sicuramente a cifre inferiori a quelle che percepisce oggi.