Gazzetta - Il Wolverhampton punta Ghoulam, spunta la richiesta del Napoli: un nodo frena l'affare

Ultime calciomercato Napoli. Tra i vari profili in lista di sbarco in casa Napoli c'è anche quello di Faouzi Ghoulam: il terzino algerino è stato utilizzato pochissimo nelle ultime due stagioni, ed il club di De Laurentiis ha deciso di metterlo sul mercato per risparmiare 3,5 milioni a stagione che gli riconosce.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il sua agente Jorge Mendes starebbe lavorando per portarlo al Wolverhampton a partire da questa estate: il Napoli lo valuta circa 10 milioni, ma lo scoglio maggiore è legato proprio all'alto ingatto percepito dal giocatore (che dovrebbe scegliere di spalmarselo per favorire la trattativa).