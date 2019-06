Il Napoli lavora anche sul mercato in uscita. Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del club di De Laurentiis, nell'ultimo anno a Cosenza, è finito nel mirino del neopromosso Lecce. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club pugliese avrebbe già sondato il terreno per il calciatore. La sensazione, però, è che Ancelotti abbia intenzione di valutarlo prima in ritiro a Dimaro.