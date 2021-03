Gazzetta - Fabian Ruiz, l'Atletico Madrid in estate offrirà 50 milioni: il Napoli rilancia, ecco a quanto si chiuderà

Ultimissime calcio mercato Napoli - Il futuro di Fabian Ruiz è in bilico, nonostante le rassicurazioni del calciatore dal ritiro della Nazionale: "Ho 2 anni di contratto, sono felice a Napoli". Sì, perché lo spagnolo ha mercato ed è fra i sacrificabili della rosa della SSC Napoli in un mercato, quello estivo, dove bisognerà far leva su una o due plusvalenze importanti.

Fabian Ruiz, ecco quanto offrirà l'Atletico Madrid

Dopo aver rinunciato all'offerta dell'Atletico Madrid un anno fa, a fine stagione le cose potrebbero cambiare:

"se il Napoli centrerà la Champions League, il club si limiterà alla cessione di un paio di top player e i maggiori indiziati sono Koulibaly e Fabian, ma alle condizioni giuste", a fare il punto sulla situazione di mercato di Fabian Ruiz, sull'edizione online della Gazzetta dello Sport, è stato Alfredo Pedullà:

Al momento, non è arrivato il rinnovo con il Napoli. Lo spagnolo non ha trovato l’accordo con il club, dunque la trattativa è stata rinviata a giugno:

“Sulle cifre non c’è stata mai una certa convergenza e la decisione è stata quella di rinviare la sentenza alla chiusura della stagione, quindi tra un paio di mesi. Alla vigilia di una scadenza importante come gli Europei e immaginando che non si potrà arrivare alla conclusione per prendere una decisione. La strada non ha troppe scorciatoie: senza rinnovo, bisogna pensare alla cessione, nessuno ha voglia di ripetere la vicenda Milik”.

A potersi permettere Fabian Ruiz in Spagna vi è l’Atletico Madrid. In estate, offrì al Napoli 50 milioni:

“Ma Fabian non forzò la mano, il Napoli non avrebbe avuto tempo di individuare un’alternativa importante per dare il via libera. Ovviamente non se ne fece nulla, ma certe tracce restano e possono tornare di moda quattro o cinque mesi dopo. L’Atletico sarà pronto a ripresentare 50 milioni, che non sono pochi, e anche se il Napoli ne chiedesse sette-otto in più l’intesa non sarebbe un grosso intoppo. Ci sono le altre due big della Liga, ma il Cholo più degli altri”.