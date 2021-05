Gazzetta esalta Kaio Jorge: è considerato il nuovo Neymar! Il suo talento non ha lasciato indifferente Giuntoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli proverà a stringere i tempi per Kaio Jorge. Entro il fine settimana, probabilmente venerdì, arriverà in Italia il suo manager per incontrare Cristiano Giuntoli, col quale ha avviato la trattativa ad inizio anno. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Kaio Jorge nuovo Neymar?