Gazzetta consiglia Milik all'Inter: Jolly duttile, limitato dagli infortuni con potenzialità: darebbe profondità ed esperienza

Calciomercato Napoli le ultimissime sul possibile scambio Milik-Icardi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato la collocazione tattica del polacco nell'Inter di Antonio Conte

L’arrivo di Milik sarebbe molto intrigante: se alla fine Icardi dovesse cedere alle lusinghe di De Laurentiis, l’accordo che porta il centravanti polacco ad Appiano sarebbe una conseguenza facile facile. Più giovane di un anno rispetto a Maurito (25 anni a 26 per Arkadiusz), Milik è stato molto sfortunato nei primi due anni napoletani. La doppia rottura dei legamenti delle ginocchia lo ha limitato ma alla fine, pur criticato per la mancanza di cinismo sottoporta, si è comunque dimostrato un giocatore-jolly che in attacco può fare più ruoli. Con Sarri e Ancelotti si è sempre vestito da prima punta, segnando 27 reti in 67 partite di Serie A; con la Polonia fa la seconda punta, girando intorno alla stella Lewandowski. Insomma, un giocatore duttile che accanto a Lukaku e Lautaro darebbe profondità ed esperienza all’attacco di Antonio Conte.