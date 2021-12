Gazzetta - Casale-Napoli, il Verona può dare l'ok alla cessione! i dettagli

Napoli alle grandi manovre in difesa. È quello il reparto da rinforzare sul mercato di gennaio, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Nelle ultime ore si registra una impennata nelle possibilità della trattativa con il Verona per Nicolò Casale, 23 anni, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione dell’Empoli in A. Tornato all’Hellas, ha sommato 18 presenze (14 dal 1’) in questa annata di A.

Il Verona sta cercando un suo sostituto, prima di dare l’ok al trasferimento di Casale a Napoli. La sua cessione potrebbe essere definita anche rapidamente. Nicolò Casale è pronto al grande salto. Con l’obiettivo di conquistare la fiducia di Spalletti per giocare al fianco di Koulibaly"