Gazzetta - Basta dualismo con Ospina: senza certezze Meret andrà via! Piace a tanti club

Napoli Calcio - Il disagio l’avverte, Alex Meret. Con l’avvento di Gattuso in panchina, è stata introdotta l’alternanza tra i portieri. Ancelotti l'aveva tenuto in grande considerazione, mentre Ospina l’aveva sostituito dopo l’infortunio al braccio nel luglio 2018. Ne parla la Gazzetta dello Sport

"A distanza di tre anni, il futuro di Meret, 24 anni, è tutt’altro che scontato, l’idea di dover condividere il ruolo di titolare con Ospina anche nella prossima stagione, è un’ipotesi che non vuole considerare. Meret vuole aprire a nuove prospettive. De Laurentiis e Giuntoli vogliono che il nuovo allenatore si affidi, definitivamente, a Meret. Diversamente, non è escluso che il ragazzo possa chiedere di essere ceduto. Su di lui, punterebbe volentieri l’Everton di Ancelotti. In Italia c’è l’Inter per sostituire Samir Handanovic, prossimo a compiere 37 anni. Senza considerare che la Roma lo segue da tempo"