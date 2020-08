Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Castel di Sangro. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Su Mertens e Osimhen insieme: "Mertens e Osimhen insieme? Non ho solo loro, ci sono Insigne e Lozano che può fare molto di più rispetto a quanto fatto in questi primi 6 mesi. vediamo, abbiamo in testa qualcosa ma bisogna vedere qualcosa. Se pensiamo in avanti, poi balliamo a centrocampo e difesa: la coperta deve essere bene tirata".