Sky conferma: De Laurentiis ha bloccato Gattuso, offerto accordo di 18 mesi! Due ipotesi sull'addio di Ancelotti

Calciomercato Napoli - Davanti c'è la sfida decisiva in Champions League contro il Genk, che determinerà il futuro europeo del Napoli. All'orizzonte, però, c'è una possibile, clamorosa rivoluzione in panchina per il Napoli. Lo affermano i colleghi di Sky Sport, del cui focus sul proprio sito vi proponiamo uno stralcio.

Esonero Ancelotti o dimissionI? Accordo di massima Gattuso-Napoli

"Ancelotti non è mai stato così in discussione, non a caso il Napoli si sta già guardando intorno da un po' e avrebbe già scelto il sostituto: Gattuso. Il presidente De Laurentiis si è cautelato bloccando l'ex allenatore rossonero, garantendogli più dei 6 mesi di contratto proposti inizialmente. La nuova offerta del Napoli prevede un accordo di 18 mesi: i contatti sono stati proficui negli ultimi giorni e Gattuso sembrerebbe pronto ad accettare. Le strade del Napoli e di Carlo Ancelotti potrebbero separarsi dopo la sfida contro il Genk, a prescindere dal risultato e dal discorso qualificazione. Molto potrebbe dipendere anche dalla volontà dello stesso allenatore, che potrebbe addirittura decidere di consegnare le dimissioni. Lo stesso Ancelotti non ha escluso questo scenario"

Addio Ancelotti, altra ipotesi per l'allenatore azzurro

Questa la versione del sito ufficiale del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: