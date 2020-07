Rinnovo Gattuso, Repubblica: De Laurentiis pronto a offrire un contratto fino al 2022, faccia a faccia non prima di metà agosto

Mercato Napoli calcio. È un'altra prova del nove superata per Gattuso. La vittoria e la bella prestazione contro la Roma sono arrivate tre giorni dopo il ko di Bergamo che aveva azzerato le chance del Napoli di ritornare in corsa per la Champions.

Rinnovo Gattuso

Ne parla l'edizione online di Repubblica:

"Ringhio aveva chiesto di non mollare la presa, i giocatori lo hanno preso in parola e si sono tolti lo sfizio di risalire al quinto posto. Il 4-3-3 comincia a essere più duttile e meno prevedibile, con promettenti sviluppi in vista della Champions l'8 agosto a Barcellona. È una gestione del gruppo che piace molto a De Laurentiis, pronto a offrire al tecnico un contratto fino al 2022. I due non si incontreranno prima di metà agosto, tanto si tratta a questo punto di una formalità".