Galtier al Napoli? Bomba Il Mattino: a sorpresa quotazioni in ascesa! Ecco l'idea di ADL

Mercato Napoli le ultimissime oggi. Il nuovo allenatore Ssc Napoli sarà di primissima fascia. E' questa l’idea di De Laurentiis per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino a sorpresa, salgono le quotazioni di Christophe Galtier, il marsigliese che sta per vincere il campionato con il Lille.

Galtier nuovo allenatore Napoli? Le ultimissime

Galtier Osimhen Lilla

Galtier, ex giocatore del Monza, è stato l’allenatore che nella scorsa stagione ha valorizzato Victor Osimhen in Francia. E' arrivato al Lille nel 2017, con l’obiettivo di evitare la retrocessione. Ha ricostruito la squadra e l’ha portata ai vertici: il titolo, a dieci anni dal successo firmato da Rudi Garcia, è a un passo. In scadenza di contratto, è stato contattato dal Lione. Il suo profilo è stato studiato con attenzione da De Laurentiis, che quattro mesi fa ha deciso di non formalizzare il rinnovo con Gattuso sulla base di 2,5 milioni. Quanto appunto guadagna il tecnico francese (si svincola il 30 giugno), che stasera affronterà il St. Etienne e muoverà un ulteriore passo per la conquista della Ligue 1. Al posto di Galtier, chiosa Il Mattino, andrebbe un ex libero azzurro, Laurent Blanc.