Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, commenta su Twitter le ultime notizie sul Monza di Nesta:

"Ieri a pranzo Adriano Galliani ha conversato a lungo con Sandro Nesta per supportarlo dopo l’avvio balbettante del Monza (0 vittorie in 5 giornate): ora testa al Brescia giovedì per staccare il pass per gli Ottavi di Coppa Italia e provare a sbloccarsi poi in campionato prima della sosta".