Futuro Meret Napoli, agente in arrivo: vertice decisivo in vista

La situazione dei portieri del Napoli? Ospina è in scadenza, Meret ha il contratto in scadenza nel 2023 ma per rinnovare chiede garanzie tecniche, e dunque continuità. Ne parla il Corriere dello Sport di oggi.

Futuro Meret, vertice decisivo in vista

La concorrenza s'è rivelata un boomerang soprattutto nell'ottica della crescita di Meret, il cui futuro si deciderà a breve:

“Nel 2018 il Napoli l’acquistò investendo 25 milioni, ma quasi sistematicamente ha rivestito il ruolo di secondo alle spalle di David a prescindere dall'allenatore. Va da sé che per rinnovare Meret punti a ottenere garanzie tecniche, più che un ingaggio di un certo tipo. Continuità: fondamentale a 25 anni. Il suo agente è in arrivo: vertice decisivo in vista”

