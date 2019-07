Futuro Icardi? Gazzetta vota Napoli! I tre motivi per cui la scelta di Ancelotti sarebbe la migliore

Calcio mercato Napoli - L’unica certezza, per il momento, è il fatto che Icardi si allenerà con l’Inter, in questa prima settimana di ritiro a Lugano. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizzando la situazione, propende per la soluzione Napoli. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"L’ideale per l’Inter sarebbe cedere l’argentino a una squadra straniera, se davvero Juventus e Napoli sono le uniche destinazioni possibili, esaminiamo i tre motivi per cui la squadra di Ancelotti sarebbe la più conveniente per tutti:

Per l’Inter il trasferimento di Icardi al Napoli sarebbe il meno dannoso, perché non rinforzerebbe ancora di più la Juventus.

L’acquisto di Icardi converrebbe più al Napoli che alla Juventus, perché l’argentino si aggiungerebbe a Milik, garantendo gol determinanti in campionato e soprattutto in Champions.

La piazza appassionata di Napoli esalterebbe Icardi che non rischierebbe di essere oscurato mediaticamente da Ronaldo e anzi diventerebbe la nuova stella della squadra, terzo grande argentino dopo Maradona e Higuain. Senza sottovalutare i possibili vantaggi di Wanda, alla quale De Laurentiis potrebbe offrire nuovi spazi cinematografici.

Poi magari Icardi rimarrà davvero all’Inter, come separato in casa. Ma in tal caso non ci guadagnerebbe nessuno"