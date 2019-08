Futuro Icardi, CdM: Wanda Nara non accetta la dead-line di ADL, gli intermediari le consigliano di andare al Napoli!

Icardi news mercato. Mauro Icardi vuole solo la Juventus ma in questo momento i bianconeri hanno troppi calciatori in attacco. C'è anche il Napoli sull'argentino ma non ci sono novità, situazione ancora in stand-by. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Lunedì sera c'è stato un contatto telefonico tra De Laurentiis e Wanda Nara, il patron del Napoli ha comunicato alla moglie-agente di Icardi di poter aspettare per qualche giorno la sua decisione, poi dovrà virare su un altro obiettivo che potrebbe essere lo svincolato Llorente. Wanda Nara non ha accettato la dead-line proposta da De Laurentiis, vuole prendersi la libertà di decidere nei tempi che ritiene opportuni e ieri sia lei che Icardi sui social hanno dato altri indizi riguardo alla volontà di restare all'Inter. L’Inter spera d’incassare i 65 milioni comprensivi di bonus offerti dal Napoli, gli intermediari che collaborano con Wanda Nara le consigliano d'accettare la proposta di De Laurentiis ma Icardi nicchia e fa filtrare che può restare all’Inter, fino alla scadenza di contratto nel 2021. Il suo auspicio è che la Juventus sblocchi gli “esuberi” in organico e possa farsi avanti, a quel punto Marotta chiederebbe in cambio Dybala o almeno 80 milioni.