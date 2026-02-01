Frattesi verso l’Inghilterra, l'Inter ha individuato il sostituto

L’Inter è pronta a rivoluzionare il centrocampo nel mercato di gennaio. La società nerazzurra ha definito un accordo di massima per la cessione di Davide Frattesi e già individua possibili alternative per sostituirlo, con un occhio alla Premier League.

Frattesi Inter e sostituto

Secondo Fabrizio Romano, l’Inter e il Nottingham Forest hanno trovato un principio di accordo per il trasferimento di Frattesi, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Rimane però da ottenere il sì del centrocampista e l’ok a trasferirsi in Inghilterra, mentre i nerazzurri escludono cessioni a dirette concorrenti italiane. Nelle ultime ore, ad esempio, la Lazio avrebbe effettuato un tentativo ma l'offerta è stata respinta.

Per il sostituto, l’Inter ha messo nel mirino Curtis Jones del Liverpool, sondando il mercato inglese per assicurarsi un rinforzo di qualità in mezzo al campo. Le ultime ore di mercato potrebbero dunque portare novità decisive.