Football Benchmark - Il Napoli vale 906mln, +28% rispetto al 2023! Sette italiane nelle prime 32

Ultime notizie SSC Napoli - L’ultimo report di Football Benchmark fotografa il valore delle squadre di calcio europee, ed il Napoli ha un risultato di tutto prestigio come riassunto dalla Gazzetta dello Sport.

Quanto vale il Napoli?

La Juventus resta il club italiano dal maggior valore d’impresa, a quota 1,7 miliardi, ma le milanesi si sono avvicinate parecchio, a 1,4, con il Milan (1.436 milioni) davanti all'Inter (1.424). Per questa nona edizione dello studio “Football clubs’ valuation: The European Elite” sono stati utilizzati i bilanci societari 2021-22 e 2022-23.

"Per la prima volta, nelle stime di Football Benchmark, una squadra (il Real Madrid) ha raggiunto i 5 miliardi di valutazione. Nessuna squadra di Serie A nella top ten, ce ne sono 7 tra le prime 32, con la cavalcata del Napoli che vale 906 milioni (+28% sul 2023), e poi Roma (604), Atalanta (467) e Lazio (445)"

Principali conclusioni del rapporto: