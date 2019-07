Fofana, l'agente: "E' stimato da Giuntoli, ma il Napoli deve prima cedere. Pépé? Costa troppo" [ESCLUSIVA]

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA e di Youssouf Fofana, centrocampista francese dello Strasburgo:

“James Rodriguez è un buon giocatore, anche se non sono un suo grande estimatore. Se arriva chiede tanti soldi e De Laurentiis sta cercando di trovare delle formule per l’ingaggio del colombiano che non sconvolgano lo spogliatoio. James chiederebbe 10 mln netti e potrebbero esserci problemi nello spogliatoio del Napoli. Nessuno, al Napoli, ha uno stipendio da 10 mln. E’ un ragazzo che ha ottme qualità, mi fido di Ancelotti che l’ha già allenato. Al Real non ha sfondato, il Bayern non l’ha riscattato e secondo me qualche problemino ce l’avrà. Lui è uno bravo, poi magari Napoli può ridargli entusiasmo ed Ancelotti gli darà l’occasione di dare il meglio. Sa fare assist e anche i goal. Mario Rui? A 15 mln lo cederei, sarà Ghoulam il titolare. L’algerino ha avuto un infortunio grave, ma pare stia tornando quello di un tempo. Mario Rui, per far cassa, può essere venduto. Così come vale per Hysaj. Pepè al Napoli? Difficile, costa circa 50 mln ed il Lille non lo cederà a di meno. Ha mercato in Inghilterra, in Italia non credo se lo potranno permettere. Giuntoli è bravo, ogni tanto gli parlo e sono sempre d’accordo con lui. Avevo un calciatore che poteva interessare al Napoli, ma non faccio il nome (scherzo ndr.). Nello Strasburgo gioca un ragazzo del 99 e si chiama Fofana, è forte e potrebbe dare manforte alla squadra del Napoli. Il Napoli lo stima, ma bisogna aspettare che uno esca per metterne dentro un altro. Nel frattempo, però, Fofana va al Monaco ed è finita”.