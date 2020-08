Fine ingloriosa per Higuain! Tuttosport: non farà più parte della rosa della Juventus, possibile rescissione del contratto

Ultime Serie A - Gonzalo Higuain non farà più parte della rosa della Juventus. Non ci sono possibilità che il Pipita riesca, come l’anno scorso, a confermarsi in squadra, opponendosi a qualsiasi soluzione di mercato. Ne parla Tuttosport:

“Ci sono solo due strade: accettare la cessione (in questo momento non ci sono offerte) o la rescissione del contratto con la Juventus. Ovviamente con buonuscita, l’oggetto dell’ultima trattativa fra Higuain e il club che andrà in scena. In teoria Higuain dovrebbe guadagnare 7,5 milioni netti: la trattativa dovrà stabilire che parte dell’ingaggio riceverà. In ogni caso la Juventus segnerà una minusvalenza di 18 milioni, ovvero l’ammortamento residuo sul bilancio, ultima tranche dei 90 pagati dalla Juventus nel 2016. Sotto il profilo finanziario sarà un’operazione dolorosa per la Juventus, ma considerata necessaria dai vertici che non credono più nella possibilità che il Pipita possa dare un contributo alla squadra”