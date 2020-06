Venerato a CN24: "Ferran Torres-Napoli, arrivano conferme! Previsto un blitz in Spagna"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni facendo il punto sulle trattative per i nuovi esterni del Napoli:

"Ferran Torres-Napoli. Arrivano conferme sulla nostra indiscrezione. Ieri sera contatto telefonico con l'agente Fifa che ha il mandato per trattare l'esterno iberico. Il Napoli ha confermato l'interesse per il talento del Valencia prima alternativa a Boga".

Ferran Torres-Napoli, la situazione

"Nei prossimi giorni l'agente Fifa italiano andrà in Spagna per sondare il terreno. Investimento possibile a certe condizioni. Il giocatore è in scadenza nel 2021".