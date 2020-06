Venerato a CN24: "Ferran Torres proposto al Napoli, è la principale alternativa a Boga! Costo e dettagli della trattativa"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni facendo il punto sulle trattative per i nuovi esterni del Napoli:

"Il Napoli in attesa del Sassuolo (solo ad agosto dirà la sua su Boga. Richiesta di 25 milioni già accettata dagli azzurri) prosegue il monitoraggio sugli esterni. Un noto agente Fifa del nord ( che pochi giorni fa aveva proposto senza troppo successo la punta Nunez dell'Almeria) nelle prossime ore contatterà il ds Giuntoli per proporgli Ferran Torres del Valencia. In scadenza nel 2021 vorrebbe lasciare il club per un sodalizio con maggiori ambizioni. 30 miloni ( trattabili ) base d'asta".

Ferran Torres proposto al Napoli, i dettagli

"Ma sopratutto il gradimento dello scouting partenopeo. Torres è ritenuto un profilo di elevato spessore. Torres è ritenuto la principale alternativa a Boga. Non é extracomunitario. Uno status che può dare la stura alla trattativa. Non a caso il Valencia sta cercando un esterno offensivo destro. Sondato anche Callejon come tutti sanno. Sullo spagnolo anche il Siviglia di Monchi".