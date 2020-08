Fedele: "Under o Boga? Il Napoli ha già una squadra di sette nani! Prenderei Bakayoko anziché Veretout. Milik via per scambi"

Calciomercato Napoli - Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a TMW Radio.

Boga è un obiettivo? O più Under?

"Boga costa caro, mentre per Under c'è il fatto che Milik non vuole andare alla Roma, così come Dzeko che poi non vorrebbe la Juve ma bensì l'Inter. Boga lo conosco bene, è un esterno d'attacco a sinistra: andrebbero a prendere un doppione di Insigne. Il Napoli oggi ha una squadra di sette nani, c'è bisogno di centrocampisti di fisicità".

Per il Napoli serve Veretout?

"Se pensi che il Napoli 7° era e 7° è, che fa 60 gol e ne prende 50, allora c'è qualcosa che non va. Manca la copertura difensiva, e si sono arrangiati con Demme e Lobotka. Io andrei a prendere Bakayoko, che non so se andrà al Milan...".

Come sbloccare Milik-Juventus?

"Potrebbe rientrarci Pellegrini, perché ci sarà la partenza di Ghoulam, e a sinistra rimarrà solo Mario Rui. Scordatevi il Napoli di Sarri e Benitez, è cambiato tutto. Di Milik mi parlano che abbia un mezzo accordo a parametro zero con la Juventus, ma per non perderlo a zero potrebbe rientrare in qualche scambio, e si parla del Newcastle, ma anche del Tottenham. In Italia potrebbe andare alla Juve, ma al posto di chi?".